Wieder aufgetaucht: Hilfloser 71-Jähriger jetzt im Krankenhaus

Die Berliner Polizei suchte nach einem 71-Jährigen. Nun ist der Mann wieder da.

Von Laura Voigt

Aktualisierung am 18. Feburar, 10.04 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der 71-Jährige wieder da. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Suche ist damit beendet.

Erstmeldung am 17. Feburar, 15.33 Uhr

Berlin - Die Berliner Polizei sucht dringend nach einem 71-Jährigen. Er ist orientierungslos und könnte sich in einer Notlage befinden.

Der 71-Jährige wurde gefunden. © Polizei Brandenburg (Bildmontage) Der Mann wird seit Montag, dem 16. Februar 2026, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 11 Uhr das Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Lichterfelde. Auch in seiner Wohnung in Charlottenburg fehlt von ihm jede Spur. Besonders alarmierend: Der Senior gilt als hilf- und orientierungslos. Vermisste Personen Wer hat ihn gesehen? Jugendlicher seit Sonntagabend vermisst Zwar trägt er ein Patientenarmband, doch Ausweispapiere hat er nicht bei sich.



Zeugen dringend gesucht