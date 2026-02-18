Wieder aufgetaucht: Hilfloser 71-Jähriger jetzt im Krankenhaus

Die Berliner Polizei suchte nach einem 71-Jährigen. Nun ist der Mann wieder da.

Von Laura Voigt

Aktualisierung am 18. Feburar, 10.04 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der 71-Jährige wieder da. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Suche ist damit beendet.

Erstmeldung am 17. Feburar, 15.33 Uhr

Berlin - Die Berliner Polizei sucht dringend nach einem 71-Jährigen. Er ist orientierungslos und könnte sich in einer Notlage befinden.

Der 71-Jährige wurde gefunden.
© Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Mann wird seit Montag, dem 16. Februar 2026, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ er gegen 11 Uhr das Klinikum Benjamin Franklin in Berlin-Lichterfelde.

Auch in seiner Wohnung in Charlottenburg fehlt von ihm jede Spur.

Besonders alarmierend: Der Senior gilt als hilf- und orientierungslos.

Zwar trägt er ein Patientenarmband, doch Ausweispapiere hat er nicht bei sich.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei hofft dringend auf Angaben aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten geben, hat ihn seit Montag gesehen oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder per E-Mail entgegen. Alternativ kann auch jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin genutzt werden.

