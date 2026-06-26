Sie ist auf Medikamente angewiesen: Wo ist Waltraud G. (82)?
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Oschersleben - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus dem Landkreis Börde vermisst. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Die 82-jährige Waltraud G. verließ am Nachmittag ihr Zuhause in der Seniorenunterkunft in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.
Erste Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe und beschreiben Frau G. wie folgt:
- etwa 1,60 m groß
- schulterlange, graue Haare
- schlanke Gestalt
- trug eine rot-braune Bluse mit Blumenmuster, blaue Jeanshose, schwarze Lederschuhe
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Die Seniorin ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.
Wer die Vermisste gesehen oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich umgehend telefonisch an das Polizeirevier Börde unter 03904/ 478- 0 zu wenden.
Titelfoto: Polizeirevier Börde