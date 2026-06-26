Sie ist auf Medikamente angewiesen: Wo ist Waltraud G. (82)?

Oschersleben - Seit Donnerstagnachmittag wird eine Seniorin aus dem Landkreis Börde vermisst . Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die 82-jährige Waltraud G. aus Oschersleben wird vermisst. © Polizeirevier Börde

Die 82-jährige Waltraud G. verließ am Nachmittag ihr Zuhause in der Seniorenunterkunft in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Erste Suchmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Die Beamten bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe und beschreiben Frau G. wie folgt:

etwa 1,60 m groß

schulterlange, graue Haare

schlanke Gestalt

trug eine rot-braune Bluse mit Blumenmuster, blaue Jeanshose, schwarze Lederschuhe

Die Seniorin ist dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte das Polizeirevier Börde mit.