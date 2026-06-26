Vermisster auf Medikamente angewiesen: 49-Jähriger wieder aufgetaucht

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Vermisste aus Nauen (Havelland) am Donnerstag unverletzt aufgefunden. Der 49-Jährige wurde zurück in seine Wohngruppe gebracht.

Nauen - Seit mehr als einer Woche fehlt von einem 49-Jährigen aus einer Wohngruppe in Nauen ( Landkreis Havelland ) jede Spur.

Mit diesem Bild suchte die Polizei nach dem Vermissten. © Lino Mirgeler/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach Angaben der Polizei verließ der Mann am Donnerstag, dem 18. Juni, gegen 17 Uhr sein gewohntes Umfeld. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Zudem nahm er keinen Kontakt zu Betreuern oder Angehörigen auf.

Besonders besorgniserregend: Laut der Ermittler gibt es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Vermissten. Außerdem ist der 49-Jährige auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.