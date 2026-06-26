Vermisster auf Medikamente angewiesen: 49-Jähriger wieder aufgetaucht
Update, 26. Juni, 9.30:
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Vermisste aus Nauen (Havelland) am Donnerstag unverletzt aufgefunden.
Der 49-Jährige wurde zurück in seine Wohngruppe gebracht.
Erstmeldung vom 25. Juni, 9.52 Uhr:
Nauen - Seit mehr als einer Woche fehlt von einem 49-Jährigen aus einer Wohngruppe in Nauen (Landkreis Havelland) jede Spur.
Nach Angaben der Polizei verließ der Mann am Donnerstag, dem 18. Juni, gegen 17 Uhr sein gewohntes Umfeld. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Zudem nahm er keinen Kontakt zu Betreuern oder Angehörigen auf.
Besonders besorgniserregend: Laut der Ermittler gibt es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung des Vermissten. Außerdem ist der 49-Jährige auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.
Die Beamten möchten nun von der Bevölkerung wissen: Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322/275-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa; Polizei Brandenburg (Bildmontage)