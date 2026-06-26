Vermisster aus dem Salzlandkreis konnte gefunden werden

Die Polizei bedankt sich bei allen Mithelfern.

Aufatmen in Aschersleben! Der seit Dienstag verschwundene Rentner konnte am Freitag aufgefunden werden.

Aschersleben - Seit Donnerstagvormittag wird ein Senior aus dem Salzlandkreis vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung.

Ein Mann aus Aschersleben wurde vermisst. © Polizeirevier Salzlandkreis

Der 69 Jahre alte Mann verließ gegen 10 Uhr sein Zuhause, ein Seniorenpflegeheim in Aschersleben (Sachsen-Anhalt), und ist seitdem spurlos verschwunden.

Bisherige Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Mannes, sodass die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Zudem zeigt er Anzeichen einer Demenz, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis mit.

Habt Ihr den Vermissten gesehen? Sämtliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis, gern auch telefonisch unter 03471/379-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.