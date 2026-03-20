Sie kam nicht wieder nach Hause: Wo ist Anna P. (13) aus Magdeburg?

Magdeburg - Seit Donnerstagmorgen wird eine Jugendliche aus Magdeburg vermisst. Die Polizei bittet jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Anna Maja P. (13) aus Magdeburg wird vermisst. © Polizeirevier Magdeburg

Die 13 Jahre alte Anna Maja P. verließ gegen 8 Uhr ihr Zuhause im Stadtteil Neustädter Feld und kehrte nicht mehr zurück.

Die Polizei suchte bereits umfangreich nach der jungen Schülerin, konnten sie aber bislang noch nicht auffinden.

Das Polizeirevier Magdeburg bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung und veröffentlichte ein Foto von Anna.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: