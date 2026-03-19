Holte ihre Mutter sie aus einem Heim? Brüder (9, 12) aus Unterfranken aufgefunden
Update vom 19. März um 16.40 Uhr
Die beiden neun und zwölf Jahre alten Brüder, die am Dienstag aus einer Wohneinrichtung in Unterfranken verschwanden, sind aufgefunden worden.
Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, waren die Suchmaßnahmen nach den Kindern und ihrer Mutter, die ihre Söhne aus dem Heim geholt haben könnte, erfolgreich.
Der Aufenthaltsort der Familie sei bekannt, damit übernimmt jetzt das zuständige Jugendamt den Fall. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei nicht.
Erstmeldung vom 18. März um 21.43 Uhr
Euerbach/Alzenau - Die Polizei in Unterfranken sucht nach zwei neun und zwölf Jahre alten Brüdern, die am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Euerbach-Obbach (Landkreis Schweinfurt) verschwunden sind.
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Kinder führten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung. Zu diesem Zweck wurden auch Fotos der beiden Vermissten veröffentlicht.
Laut einem Polizeisprecher befinden sich die Jungen nach den ersten Ermittlungen möglicherweise bei ihrer 40 Jahre alten Mutter, die nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Recht verfügt, über den Aufenthaltsort ihrer Söhne zu bestimmen.
In diesem Zusammenhang wird auch nach einem Auto mit Aschaffenburger Kennzeichen gesucht, mit dem die Mutter und die beiden Kinder unterwegs sein könnten.
Ein möglicher Aufenthaltsort sei darüber hinaus die Gegend rund um Alzenau (Landkreis Aschaffenburg)
Wer die Kinder gesehen hat oder anderweitig Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen Polizei in Alzenau unter der Rufnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Christian Karmann/dpa, Polizeipräsidium Unterfranken