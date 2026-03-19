Holte ihre Mutter sie aus einem Heim? Brüder (9, 12) aus Unterfranken aufgefunden

Die Brüder (9, 12) verschwanden am Dienstagmittag aus einem Heim in Unterfranken, ihre Mutter könnte etwas damit zu tun haben Jetzt wurden die Kinder gefunden.

Von Marc Thomé

Die beiden neun und zwölf Jahre alten Brüder, die am Dienstag aus einer Wohneinrichtung in Unterfranken verschwanden, sind aufgefunden worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, waren die Suchmaßnahmen nach den Kindern und ihrer Mutter, die ihre Söhne aus dem Heim geholt haben könnte, erfolgreich. Der Aufenthaltsort der Familie sei bekannt, damit übernimmt jetzt das zuständige Jugendamt den Fall. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei nicht.

Erstmeldung vom 18. März um 21.43 Uhr

Euerbach/Alzenau - Die Polizei in Unterfranken sucht nach zwei neun und zwölf Jahre alten Brüdern, die am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr aus einer Wohneinrichtung in Euerbach-Obbach (Landkreis Schweinfurt) verschwunden sind.

Seit Dienstagmittag werden die Brüder vermisst. © Bild-Montage: Polizeipräsidiums Unterfranken Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Kinder führten, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Unterstützung. Zu diesem Zweck wurden auch Fotos der beiden Vermissten veröffentlicht. Laut einem Polizeisprecher befinden sich die Jungen nach den ersten Ermittlungen möglicherweise bei ihrer 40 Jahre alten Mutter, die nach einem Gerichtsbeschluss nicht mehr über das Recht verfügt, über den Aufenthaltsort ihrer Söhne zu bestimmen. In diesem Zusammenhang wird auch nach einem Auto mit Aschaffenburger Kennzeichen gesucht, mit dem die Mutter und die beiden Kinder unterwegs sein könnten.

Laut Polizei könnte Alzenau im Landkreis Aschaffenburg de Aufenthaltsort der Kinder und möglicherweise auch ihrer Mutter sein. (Symbolbild) © Christian Karmann/dpa