Beide Mädchen aus Hamburg aufgetaucht: Vermisste 12-Jährige und 13-Jährige gefunden

Die beiden Mädchen aus Hamburg wurden seit Mittwochmorgen vermisst. Am Donnerstagnachmittag fanden sie Polizisten.

Von Svenja-Marie Kahl

Die beiden Mädchen, aus Hamburg-Kirchwerder und aus Hamburg-Altengamme, die seit Mittwoch vermisst wurden, sind gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Suchmaßnahmen erfolgreich. Die Mädchen wurden am späten Donnerstagnachmittag von Polizisten in einem Bergedorfer Park wohlbehalten angetroffen. Die Kinder befinden sich nun wieder in der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten, so die Polizei. Hinweise auf Straftaten würde es laut Polizei nicht geben.

Erstmeldung vom 19. März, 14.20 Uhr

Die 12-Jährige wurde das letzte Mal am Mittwochmorgen in Hamburg-Kirchwerder gesehen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg-Kirchwerder und ein 13-jähriges Mädchen aus Hamburg-Altengamme werden seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung. Wie die Polizei Hamburg mitteilte, haben die beiden Mädchen ihr Zuhause am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr verlassen. Als Letztes hatte die 13-Jährige am Mittwochnachmittag Kontakt mit ihrer Mutter, wobei sie ankündigte, nicht nach Hause kommen zu wollen. Vermisste Personen Tarya (15) aus Nordhessen ist spurlos verschwinden: Hält sie sich in Berlin oder Weimar auf? Die 12-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben: scheinbares Alter: 14 Jahre

1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig

europäisches Erscheinungsbild

braune, kinnlange Haare

trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Boots

hat einen Turnbeutel bei sich Nach den Informationen der Polizei soll sie gemeinsam mit dem 13-jährigen Mädchen unterwegs sein.

Wer hat die beiden Mädchen gesehen?