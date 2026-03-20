Beide Mädchen aus Hamburg aufgetaucht: Vermisste 12-Jährige und 13-Jährige gefunden
Update vom 20. März, 10.14 Uhr
Die beiden Mädchen, aus Hamburg-Kirchwerder und aus Hamburg-Altengamme, die seit Mittwoch vermisst wurden, sind gefunden worden.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die Suchmaßnahmen erfolgreich. Die Mädchen wurden am späten Donnerstagnachmittag von Polizisten in einem Bergedorfer Park wohlbehalten angetroffen.
Die Kinder befinden sich nun wieder in der Obhut ihrer Erziehungsberechtigten, so die Polizei. Hinweise auf Straftaten würde es laut Polizei nicht geben.
Erstmeldung vom 19. März, 14.20 Uhr
Hamburg - Wer hat diese beiden Mädchen gesehen? Ein 12-jähriges Mädchen aus Hamburg-Kirchwerder und ein 13-jähriges Mädchen aus Hamburg-Altengamme werden seit Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche um die Mithilfe der Bevölkerung.
Wie die Polizei Hamburg mitteilte, haben die beiden Mädchen ihr Zuhause am Mittwochvormittag gegen 8.30 Uhr verlassen.
Als Letztes hatte die 13-Jährige am Mittwochnachmittag Kontakt mit ihrer Mutter, wobei sie ankündigte, nicht nach Hause kommen zu wollen.
Die 12-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben:
scheinbares Alter: 14 Jahre
1,60 bis 1,65 Meter groß und kräftig
europäisches Erscheinungsbild
braune, kinnlange Haare
trägt eine dunkelblaue Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Boots
hat einen Turnbeutel bei sich
Nach den Informationen der Polizei soll sie gemeinsam mit dem 13-jährigen Mädchen unterwegs sein.
Wer hat die beiden Mädchen gesehen?
Die vermisste 13-Jährige wird folgend beschrieben:
scheinbares Alter: 14 Jahre
1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig
europäisches Erscheinungsbild
schulterlange, dunkelblonde Haare
trägt eine helle Baggy-Jeans, eine hellblaue Fleecejacke, einen dunklen Kapuzenpullover und blaue Adidas-Turnschuhe
Die bisherigen Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei haben nicht zum Auffinden der beiden Mädchen geführt.
Deswegen bitte die Hamburger Polizei nun um Zeugen: Wer Hinweise zu den vermissten Mädchen geben kann oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich unter 040 4286 56789 bei der Polizei zu melden.
Hinweise werden zudem an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Vermissten sieht, wird gebeten, direkt die 110 zu wählen.
Titelfoto: Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizei Hamburg (2)