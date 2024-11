Sie kann nicht sprechen und ist orientierungslos: Vermisste von BVG-Mitarbeitern erkannt

Wie die Polizei am frühen Nachmittag mitteilte, konnte die Jugendliche bereits kurz nach Veröffentlichung der Suchmeldung wohlbehalten aufgefunden werden. Mitarbeiter der BVG erkannten sie im Bereich einer Bushaltestelle im Schwarzelfenweg in Weißensee.

Die Polizei Berlin hat die Suche nach einer Jugendlichen aus Spandau bereits nach kurzer Zeit erfolgreich beendet. © TAG24, Polizei Berlin (Bildmontage)

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Montag Fotos veröffentlicht.

Demnach verließ die 15-Jährige am 10. November gegen 19.45 Uhr eine Wohnung in der Henriette-Herz-Allee in Lichtenberg, wo sie zu Besuch war. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen.

Sie kennt die Gegend nicht und leidet zudem unter einer geistigen Beeinträchtigung, sodass sie nicht sprechen kann und orientierungslos ist, wie die Polizei weiter mitteilte. Außerdem könne sie weder lesen noch schreiben und sei sie der deutschen Sprache nicht mächtig.

Auffällig sei ihr zügiger Gang, wobei sie sich ständig umschaue. Die Jugendliche lebt mit ihrer Familie in einer Unterkunft in Spandau. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie selbstständig den Weg dorthin finde.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann. Wer hat den Teenager seit dem 10. November 2024 gesehen?