Sie leidet an Demenz: Touristin in Berlin vermisst

Die Vermisste leidet demnach an fortgeschrittener Demenz, ist in Berlin orientierungslos und verfügt über keine weiteren Anlaufstellen. Zudem spricht sie ausschließlich Türkisch und Bulgarisch.

Die 54-Jährige ist zurzeit zu Besuch bei Verwandten in der Hauptstadt und verließ deren Wohnung in der Markelstraße im Stadtteil Steglitz am Morgen des 8. Mai unbemerkt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, so wählt bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.