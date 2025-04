Sie spricht kein Deutsch und ist orientierungslos: Nela V. nach Besuch bei Sohn verschwunden

Die Berliner Polizei fragt: Wer hat diese Frau gesehen? © David Inderlied/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde mitteilte, lebt Nela V. eigentlich in Rumänien und ist gerade bei ihrem Sohn in Berlin-Gesundbrunnen zu Besuch.

Am Dienstag, 15. April, verließ die 66-Jährige die Wohnung des Sohnes an der Pankstraße gegen 8.30 Uhr. Am Nachmittag wurde sie noch einmal in einem Supermarkt an der Wollankstraße gesehen.

Seither fehlt von Nela V. jede Spur. Die Vermisste spricht nur Rumänisch, kennt sich in Berlin nicht aus und hat keine weiteren Kontakte.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos der Gesuchten erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: