Sie war auf dem Weg zum Schulbus: 13-Jährige aus Sachsen vermisst

Wer hat die Jugendliche seit Montagmorgen gesehen? © 123RF / fotohenk

Wie die Polizei mitteilte, verließ das Mädchen kurz nach 7 Uhr ihre elterliche Wohnung der St. Jacober Nebenstraße. Sie lief in Richtung der Bushaltestelle "Hotel Linde" an der Tankstelle/B173, zum Schulbus. Dort kam sie aber nicht an und ist seitdem verschwunden.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß und schlank



blonde, lange Haare



sie trug einen knielangen schwarzen Wintermantel, eine schwarze Mütze mit einer hellen Bommel, helle Jeans und weiße Adidas Turnschuhe



Ein Foto der Vermissten kann auf der Internetseite der Polizei Sachsen abgerufen werden.

Wer hat das Mädchen seit Montagmorgen gesehen und kann Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort geben?