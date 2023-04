Sie war mehr als zwei Tage vermisst: Beate J. (65) ist wieder da

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, hat sich die Öffentlichkeitsfahndung nach Beate J. erledigt.

Demnach wurde die 65-Jährige in der Nacht in Wentorf (Schleswig-Holstein) angetroffen und durch die Polizei in Obhut genommen. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.