Sie war seit fast einem Jahr verschwunden: Vermisste Leipzigerin tot aufgefunden

Leipzig - Seit April vergangenen Jahres suchte die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einer 87-Jährigen aus Leipzig . Nachdem Ende Februar ein Leichnam entdeckt wurde, steht nun fest: Es handelt sich um die vermisste Seniorin.

Mit diesem Foto suchte die Polizei seit vergangenen April nach der Seniorin. Jetzt fand die Suche ein trauriges Ende. © Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizei Leipzig

Die 87-Jährige verschwand am 15. April, war zuletzt an ihrer Wohnadresse an der Leipziger Uranusstraße gesehen worden.

Nachdem erste Suchmaßnahmen erfolglos geblieben waren, leitete die Polizei vier Tage später eine Öffentlichkeitsfahndung ein. Doch auch diese sollte nicht zum Auffinden der Frau führen.

Ende Februar dann die traurige Meldung: An einem Feld im Leipziger Stadtteil Grünau wurde ein Leichnam entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, steht inzwischen fest, dass es sich dabei um die vermisste Rentnerin handelt.