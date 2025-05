Sie wird schon seit Monaten vermisst: Wer hat Eman E. (35) gesehen?

Wer hat die inzwischen 35-jährige Eman Elsayed gesehen oder kann sagen, wo sie sich aufhalten könnte? Die Polizei hofft auf Zeugen. © Polizeipräsidium Oberbayern Süd / privat

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Frau zuletzt am Morgen des 11. November 2024 gesehen, als sie ihre Wohnung in Bad Aibling verließ. Seither fehlt von ihr jede Spur.



"Am Abend desselben Tages meldete ein naher Angehöriger die damals 34-Jährige als vermisst", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

"Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte ihr Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden." Die ägyptische Staatsangehörige wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

normale Statur

dunkle, über die Schulter lange Haare

gewöhnlich mit Kopftuch bekleidet

spricht nur gebrochen Deutsch

Wer hat die Frau am 11. November 2024 oder danach gesehen oder hat Infos zu ihrem jetzigen Aufenthaltsort?