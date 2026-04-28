28.04.2026 14:19 Sie wurde mit einem Mann gesehen und kam nicht mehr nach Hause zurück: Elfjährige in Bayern gefunden

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In Wanzleben wurde seit Montagnachmittag ein elfjähriges Mädchen vermisst. Sie kam nach der Schule nicht mehr zu Hause zurück. Jetzt wurde sie gefunden.

Von Robert Lilge

Aktualisierung um 14.19 Uhr: Die Elfjährige wurde in einem anderen Bundesland entdeckt Wie das Polizeirevier Börde am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde die gesuchte Elfjährige gefunden. Demnach habe die Polizei in Coburg (Bayern) das Mädchen gefunden. Die Ermittler bedanken sich bei allen Helfern, die Hinweise eingereicht haben. Originalmeldung um 12.09 Uhr: Wanzleben - Die Polizei in Wanzleben (Landkreis Börde) sucht derzeit nach einer elfjährigen Schülerin. Die Elfjährige wird seit Montagnachmittag vermisst. Wer hat sie gesehen? © Polizeirevier Börde Sie gilt seit Montagnachmittag als vermisst, teilte das Polizeirevier Börde mit. Nach der Schule sei sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt, heißt es. Das letzte Mal wurde sie in Wanzleben in Begleitung eines erwachsenen Mannes gesehen. Das Verhältnis zueinander soll vertraut ausgesehen haben, so die Ermittler. Jetzt wird die Bevölkerung um Hilfe gebeten. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung und ein Foto veröffentlicht. Wer das Mädchen gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Börde unter Telefon 03904/4780 zu melden. Erstmeldung am 28. April, 12.09 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.19 Uhr.

Titelfoto: Polizeirevier Börde