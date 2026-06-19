Mädchen war bei Pflegeeltern: Mutter schnappt sich Kind bei zufälliger Begegnung und verschwindet

Sonneberg - Wer hat Monika (19) und ihre kleine Tochter Emilia (1) gesehen? Die junge Mutter und das Kleinkind werden seit Donnerstagnachmittag vermisst .

Die Polizei ist auf der Suche nach einer 19-Jährigen, die am Donnerstag mit ihrem Kind verschwunden ist. (Symbolbild) © Torsten Rempt/123RF

Wie die zuständige Polizeidirektion mitteilte, befindet sich das kleine Mädchen aufgrund einer Maßnahme des Jugendamtes derzeit in der Obhut von Pflegeeltern, als es am Donnerstag zu einer zufälligen Begegnung im Sonneberger Ortsteil Blechhammer kam.

Emilia war dort mit ihrem Pflegevater unterwegs, als sie auf die leibliche Mutter trafen. Die 19-Jährige schnappte sich das Kind und flüchtete in unbekannte Richtung.

"Nach Ansicht des Jugendamtes ist eine dringende Rückführung des Kindes in deren Obhut geboten", so ein Polizeisprecher.

Die Mutter wird wie folgt beschrieben:

19 Jahre alt

klein und schmal, ihre Größe und Gewicht sind unbekannt

dunkle, lange Haare

Bekleidung unbekannt

Das Kleinkind wird so beschrieben:

1 Jahr und 10 Monate alt

entsprechend kindgerecht entwickelt

dunkelblonde Haare

mit einem hellgrauen Body, weißer Strumpfhose und lila Schuhen bekleidet

Fotos der beiden Vermissten könnt Ihr Euch hier anschauen.

Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mutter und Kind mit Taxi, Bus oder Bahn unterwegs sind. Ein Zielort ist nicht bekannt.