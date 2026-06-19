Mädchen war bei Pflegeeltern: Mutter schnappt sich Kind bei zufälliger Begegnung und verschwindet
Sonneberg - Wer hat Monika (19) und ihre kleine Tochter Emilia (1) gesehen? Die junge Mutter und das Kleinkind werden seit Donnerstagnachmittag vermisst.
Wie die zuständige Polizeidirektion mitteilte, befindet sich das kleine Mädchen aufgrund einer Maßnahme des Jugendamtes derzeit in der Obhut von Pflegeeltern, als es am Donnerstag zu einer zufälligen Begegnung im Sonneberger Ortsteil Blechhammer kam.
Emilia war dort mit ihrem Pflegevater unterwegs, als sie auf die leibliche Mutter trafen. Die 19-Jährige schnappte sich das Kind und flüchtete in unbekannte Richtung.
"Nach Ansicht des Jugendamtes ist eine dringende Rückführung des Kindes in deren Obhut geboten", so ein Polizeisprecher.
Die Mutter wird wie folgt beschrieben:
- 19 Jahre alt
- klein und schmal, ihre Größe und Gewicht sind unbekannt
- dunkle, lange Haare
- Bekleidung unbekannt
Das Kleinkind wird so beschrieben:
- 1 Jahr und 10 Monate alt
- entsprechend kindgerecht entwickelt
- dunkelblonde Haare
- mit einem hellgrauen Body, weißer Strumpfhose und lila Schuhen bekleidet
Fotos der beiden Vermissten könnt Ihr Euch hier anschauen.
Laut Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass Mutter und Kind mit Taxi, Bus oder Bahn unterwegs sind. Ein Zielort ist nicht bekannt.
Wem die beiden aufgefallen sind oder deren Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen, aber bevorzugt mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03672/4171464.
Titelfoto: Torsten Rempt/123RF