Spur der Vermissten führt nach Berlin: Wo steckt Greta (12)?

Möglicherweise hält sich die Zwölfjährige in Berlin auf. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Polizeidirektion wurde die Minderjährige zuletzt am Freitag an ihrem Wohnort in der Kommandant-Prendel-Allee in Leipzig gesehen. Seitdem ist Greta K. verschwunden.

Die Polizei prüfte alle möglichen Kontaktadressen der Zwölfjährigen und setzte auch einen Fährtenhund und weitere technische Maßnahmen bei der Suche ein.

"Ein Hinweis lässt den Schluss zu, dass die Möglichkeit vorhanden ist, dass sich Greta am gestrigen Abend in Berlin im Bereich der Rügener Straße befunden hat", teilte die Polizei mit und bat die Bevölkerung in Leipzig und Berlin um Mithilfe bei der Suche.

Greta K. wird wie folgt beschrieben: