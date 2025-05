Wo ist Yun Xi? 16-Jährige besuchte Frankfurt, dann verschwand sie

Mühlheim am Main/Frankfurt am Main - Bei der Suche nach der vermissten 16 Jahre alten Yun Xi T. aus Mühlheim am Main hoffen die Ermittler jetzt auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die 16-Jährige am frühen Samstagnachmittag in Frankfurt gesehen. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Südosthessen

Zu diesem Zweck veröffentlichte die Polizei auch ein Foto der Vermissten.

Wie ein Sprecher sagte, wurde die 16-Jährige zuletzt am Samstag (10. Mai) gegen 14 Uhr in der Arnsburger Straße in Frankfurt am Main gesehen. Dann verlor sich ihre Spur.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,63 Meter groß

schlanke Statur

braune, glatte Haare

Bei ihrem Verschwinden trug die Teenagerin ein rosafarbenes Top, blaue Jeans und eine blaue Jacke.

Außerdem hatte die Schülerin eine weiße Tasche dabei.