Steckt er in Leipzig? Polizei sucht nach vermisstem Jugendlichen aus Berlin

Mit diesen Fotos des Vermissten (16) erhofft sich die Polizei Hinweise. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Der Jugendliche werde seit dem 12. April vermisst, hieß es in einer Mitteilung vom Karfreitag.

Laut Polizei verabschiedete sich der 16-Jährige gegen 18.30 Uhr am S+U-Bahnhof Pankow von einer Freundin. Von dort waren es nur wenige Haltestellen mit dem Bus zu seiner Wohneinrichtung.

Allerdings kam er nie in der Wohngruppe an und gilt seitdem als verschwunden. Die Polizei erhielt Hinweise, dass sich Damon Florian S. in Leipzig aufhalten könnte.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

schlank

etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß

braune Haare

Brille mit schwarzem Gestell

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Jugendliche eine graue Jogginghose, eine schwarz-türkisfarbene Jacke, ein schwarzes Basecap mit silberfarbenem Nike-Emblem vorn und weiß-rote Sneaker. Er soll eine schwarze Reisetasche bei sich haben.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: