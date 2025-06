Auf Medikamente angewiesen: Suche nach 19-Jährigem aus Brandenburg beendet

Brandenburg an der Havel - Die Polizei in Brandenburg bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem 19-Jährigen der seit Donnerstagnachmittag vermisst wird.

Der Vermisste (19) ist dringend auf Medikamente angewiesen. © 123RF/foottoo, Polizeiinspektion Brandenburg (Bildmontage)

Wie die Behörde am Samstag mitteilte, wurde der 19-Jährige an besagtem Tag zuletzt gegen 15 Uhr in Brandenburg an der Havel gesehen.

Demnach ist der junge Mann dringend auf Medikamente angewiesen, die er nicht bei sich hat. Daher bestehe akute Lebensgefahr!

Der Vermisste ist auf medizinische Betreuung angewiesen. Die bisherigen Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Da jeder Hinweis zählt, bitten die Ermittler darum, diese Meldung auch über soziale Netzwerke zu verbreiten!