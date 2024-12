Suchhunde entdecken Kleidung: Vermisste Frau tot aufgefunden

Fürstenfeldbruck - Eine vermisste Frau ist tot in der Amper gefunden worden.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau tun. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 84-Jährige am Samstagvormittag aus einem Altenheim in Fürstenfeldbruck abgängig.

Da eine Überprüfung von bekannten Zufluchtsorten der Seniorin ergebnislos verlief, wurde eine Rettungshundestaffel alarmiert.

Als die Suchhunde Kleidungsstücke der Vermissten am Ufer der Amper entdeckten, wurde die Wasserwacht und ein Polizeihubschrauber in die Suche einbezogen.

Am frühen Abend fanden die Rettungskräfte schließlich den leblosen Körper in der Amper treibend. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden.