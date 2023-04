Er wurde tagelang vermisst: In Halle verschwundener Teenager ist wieder da

Nach Angaben der Polizei wurde der vermisste Jugendliche am Mittwochnachmittag wohlbehalten im Stadtgebiet von Halle (Saale) aufgegriffen.

Der als vermisst gemeldete Jugendliche ist wieder aufgetaucht. © Montage: Friso Gentsch/dpa; Polizeirevier Halle

Halle (Saale) - Die Polizei sucht nach einem vermissten Teenager und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wie die zuständige Behörde mitteilte, wurde der Gesuchte zum letzten Mal am 16. April in der nördlichen Innenstadt in Halle gesehen.

Mittels einer Öffentlichkeitsfahndung wurde nach ihm gesucht.