Teenager aus Kinderheim vermisst: Wer hat Nico L. (17) gesehen?
Recklingen - Seit Samstag wird in der Altmark ein Jugendlicher vermisst. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung des Jungen.
Der 17-jährige Nico L. verließ am Samstag sein Zuhause, das Kinderheim JuLe-Haus in Recklingen (Sachsen-Anhalt), und ist seitdem spurlos verschwunden.
Die Einsatzkräfte der Polizei suchten bereits umfangreich nach dem Teenager, konnten ihn bislang aber noch nicht auffinden und bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.
Nico L. wird wie folgt beschrieben:
etwa 1,75 m groß
blonde Haare
blau-graue Augen
trug eine schwarz-rote Jacke, schwarze Jogginghose
führte einen Rucksack mit sich
Habt Ihr den Vermissten gesehen? Personen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Salzwedel unter der Telefonnummer 03901/848-0 zu melden.
Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel