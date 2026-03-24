Teenager aus Kinderheim vermisst: Wer hat Nico L. (17) gesehen?

Recklingen - Seit Samstag wird in der Altmark ein Jugendlicher vermisst . Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto und eine Personenbeschreibung des Jungen.

Der 17-jährige Nico L. aus Recklingen wird vermisst. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel

Der 17-jährige Nico L. verließ am Samstag sein Zuhause, das Kinderheim JuLe-Haus in Recklingen (Sachsen-Anhalt), und ist seitdem spurlos verschwunden.

Die Einsatzkräfte der Polizei suchten bereits umfangreich nach dem Teenager, konnten ihn bislang aber noch nicht auffinden und bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nico L. wird wie folgt beschrieben: