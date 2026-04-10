Teenager nach Streit mit Mutter verschwunden: Wer weiß, wo der 15-Jährige ist?

Rheinsberg - Die Brandenburger Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 15-Jährigen aus Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin).

Wer weiß, wo sich der vermisste Teenager aufhält? © Jens Büttner/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Der Jugendliche ist laut Polizei seit dem 7. April 2026 verschwunden und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 15-Jährige in der Nacht zum 7. April mit seiner Mutter in Streit. Am Vormittag verließ er dann gegen 11.45 Uhr die elterliche Wohnung und gab an, spazieren gehen zu wollen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt.

Der Vermisste hat im Rheinsberger Bereich kaum soziale Kontakte, sodass keine konkreten Anlaufpunkte bekannt sind. Er führt eine BahnCard, seinen Personalausweis und einen Rucksack mit sich, aber kein Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass er ohne fremde Hilfe nicht ausreichend für Nahrung und Unterkunft sorgen kann.

Der Jugendliche ist etwa 1,92 Meter groß, hat abstehende Ohren und eine schlanke Statur beschrieben. Vermutlich trug er zuletzt eine hellgraue Jogginghose, eine schwarze Winterjacke, ein braun-grünes Basecap und weiße Turnschuhe.