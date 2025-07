Seit Tagen nicht erreichbar: Jugendliche aus Moabit spurlos verschwunden

Alles in Kürze

Die Polizei sucht nach einer vermissten 16-Jährigen aus Berlin-Mitte. © Carsten Rehder/dpa, Polizei Berlin (Bildmontage)

Die 16-Jährige hat an besagtem Tag gegen 1 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in der Klara-Franke-Straße im Ortsteil Moabit verlassen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Seitdem fehlt jede Spur von dem Teenager. Demnach ist sie auch über ihr Handy seit Tagen nicht mehr erreichbar gewesen.

Das Mädchen gilt laut Polizei als zuverlässig, aber sehr verschlossen. Eine akute Selbstgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,65 bis 1,68 Meter groß

schlank

mittellange schwarze Haare

feste Zahnspange

zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit Pullover, Hose und Schuhe (jeweils in schwarz) bekleidet

hat einen schwarzen Puma-Rucksack bei sich

Die Ermittler fragen, wer die Jugendliche seit dem 24. Juli 2025 gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann. Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?