Traurige Gewissheit: 84-Jährige nach Spaziergang leblos aufgefunden
Update um 16.45 Uhr:
Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Rentnerin (84) in einem Gewässer zwischen Gottberg und Dabergotz von Polizei und Feuerwehr tot entdeckt.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung am 20. Oktober um 12.56 Uhr:
Märkisch-Linden - Seit Sonntagabend fehlt von der 84-Jährigen aus Gottberg (Gemeinde Märkisch-Linden) jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Seniorin verließ gegen 15 Uhr ihr Haus für einen Spaziergang, wie die Brandenburger Ermittler mitteilten.
Trotz des Einsatzes einer Drohne, eines Hubschraubers und von mehreren Suchhunden bleibt die Frau weiterhin verschwunden.
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befindet.
Was die 84-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an Kleidung trug, ist nicht bekannt.
Hinweise zu Sichtungen oder dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter Telefon 03391 – 354-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Titelfoto: Polizei Brandenburg