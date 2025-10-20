Traurige Gewissheit: 84-Jährige nach Spaziergang leblos aufgefunden

Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit aufgehoben. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Rentnerin (84) in einem Gewässer zwischen Gottberg und Dabergotz von Polizei und Feuerwehr tot entdeckt.

Märkisch-Linden - Seit Sonntagabend fehlt von der 84-Jährigen aus Gottberg (Gemeinde Märkisch-Linden) jede Spur. Nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 84-Jährige könnte sich in einer gefährlichen Situation befinden. © Polizei Brandenburg

Die Seniorin verließ gegen 15 Uhr ihr Haus für einen Spaziergang, wie die Brandenburger Ermittler mitteilten.

Trotz des Einsatzes einer Drohne, eines Hubschraubers und von mehreren Suchhunden bleibt die Frau weiterhin verschwunden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer gefährlichen Situation befindet.

Was die 84-Jährige zum Zeitpunkt ihres Verschwindens an Kleidung trug, ist nicht bekannt.