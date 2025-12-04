Vermisster Mann (80) aus Coschütz aufgetaucht
Update vom 4. Dezember, 9.47 Uhr
Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte, ist der zuvor als vermisst gemeldete Mann aus Dresden-Coschütz am Mittwochabend wieder aufgetaucht.
Beamte brachten den 80-Jährigen wohlbehalten nach Hause, zuvor hatten Zeugen ihn angetroffen.
Erstmeldung vom 3. Dezember, 14.33 Uhr
Dresden - Die Polizeidirektion Dresden hat nach einem Mann aus dem Stadtteil Coschütz gesucht, der seit Dienstagnachmittag verschwunden war.
Zuletzt wurde der 80-Jährige an seiner Wohnung gesichtet.
Mögliche Aufenthaltsorte des Vermissten wurden bereits überprüft, jedoch ohne Erfolg. Der Mann kann sich nach Angaben der Polizei schlecht orientieren.
Nun hofft die Polizei darauf, den verschwundenen Dresdner mithilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.
Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizeidirektion Dresden sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib des 80-Jährigen entgegen: 03514832233.
Titelfoto: Polizeidirektion Dresden