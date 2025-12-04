 7.912

Vermisster Mann (80) aus Coschütz aufgetaucht

Die Polizei suchte nach einem vermissten Mann aus Dresden. Der 80-Jährige ist wieder da.

Update vom 4. Dezember, 9.47 Uhr

Wie die Polizeidirektion Dresden am Donnerstag mitteilte, ist der zuvor als vermisst gemeldete Mann aus Dresden-Coschütz am Mittwochabend wieder aufgetaucht.

Beamte brachten den 80-Jährigen wohlbehalten nach Hause, zuvor hatten Zeugen ihn angetroffen.

Erstmeldung vom 3. Dezember, 14.33 Uhr

Dresden - Die Polizeidirektion Dresden hat nach einem Mann aus dem Stadtteil Coschütz gesucht, der seit Dienstagnachmittag verschwunden war.

Der 80-Jährige galt seit Dienstag als vermisst.
Der 80-Jährige galt seit Dienstag als vermisst.  © Polizeidirektion Dresden

Zuletzt wurde der 80-Jährige an seiner Wohnung gesichtet.

Mögliche Aufenthaltsorte des Vermissten wurden bereits überprüft, jedoch ohne Erfolg. Der Mann kann sich nach Angaben der Polizei schlecht orientieren.

Nun hofft die Polizei darauf, den verschwundenen Dresdner mithilfe der Öffentlichkeit wiederzufinden.

Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizeidirektion Dresden sachdienliche Zeugenhinweise zum Verbleib des 80-Jährigen entgegen: 03514832233.

Titelfoto: Polizeidirektion Dresden

Mehr zum Thema Vermisste Personen: