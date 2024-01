Trauriges Ende einer Suche: An Weihnachten verschwundene Leipzigerin (†75) ist tot

Die am ersten Weihnachtsfeiertag in Leipzig-Engelsdorf verschwundene 75-Jährige ist tot.

"Am 2. Januar 2023 wurde die Vermisste leblos in Höhe der Sabinenstraße/Wiesenweg gefunden", teilte Polizeisprecherin Therese Leverenz am Donnerstag mit.

Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, jedoch bestehen aktuell keine Hinweise auf eine Straftat.