Nach gefährlicher Suchaktion: Stollen in Annaberg-Buchholz wird dichtgemacht!

Annaberg-Buchholz - Jetzt ist der Unglücks-Schacht endgültig zu: Am Kippenhainer Stollen im Erzgebirge wurden am heutigen Montag die letzten Zugänge verschlossen. Mit Kies und Beton sicherte die Bergsicherung zwei Mundlöcher des stillgelegten Bergwerks, in dem der seit dem 8. Oktober vermisste Schatzsucher Oliver K. (†34) aus Annaberg-Buchholz vermutet wird.