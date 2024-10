Verzweifelte Suche unter Tage: 34-Jähriger in Stollen verschwunden

Annaberg-Buchholz - Es ist ein verzweifelter Wettlauf mit der Zeit: Seit Mittwochmorgen sind Feuerwehr und Rettungskräfte in einem Waldstück an der Sehmatalstraße in Frohnau im Einsatz. Denn in einem ehemaligen Silberstollen wird ein Schatzsucher (34) aus dem Erzgebirge vermutet.