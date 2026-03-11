Vermisste 28-Jährige aus Dresden wieder aufgetaucht

Sie meldete sich eigenständig bei der Polizei, wie ein Sprecher mitteilt. Ein Straftatverdacht besteht nicht.

Die seit kurzem vermisste 28-Jährige aus Dresden-Johannstadt ist wohlbehalten zurück.

Dresden - Große Sorge in Dresden -Johannstadt: Eine 28-Jährige wird vermisst - wer hat sie gesehen?

Nach Angaben der Polizei soll die 28-Jährige Suizidgedanken haben. © Polizei Dresden

Wie die Polizei Dresden mitteilt, hatte die Frau zuletzt am Montagabend Kontakt mit ihren Angehörigen. Seitdem fehlt jede Spur von ihr.

Nach Angaben der Polizei besteht Suizidgefahr.

"Mögliche Hinwendungsorte wurden von der Polizei geprüft", erklärte ein Sprecher. Dennoch konnte die 28-Jährige bisher nicht gefunden werden.

Deshalb sucht die Behörde nun öffentlich nach der Vermissten und bittet um Mithilfe.