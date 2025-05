Verdacht auf Gewaltverbrechen: Polizei sucht erneut nach Vermisster aus Noer

Am 21. März wurde Tanja K. P. (43) von ihrem Mann als vermisst gemeldet. © Montage: Florian Sprenger, Polizeidirektion Kiel

An der Aktion sind etwa 100 Einsatzkräfte und mehrere Diensthunde beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag der Deutschen Presse-Agentur. Die Suche erfolge dieses Mal landseitig und könne bis in die Abendstunden andauern.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Polizei am und im Westensee nicht weit von dem aktuellen Einsatzort entfernt nach der 43-Jährigen gesucht.

Es handele sich um eine Fortsetzung der Aktion vom 21. Mai, sagte die Sprecherin. "Es gab ja Ermittlungserkenntnisse, die Hinweise auf diesen Bereich rund um den Westensee und das Felder Holz geliefert haben."

Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens, führte die Sprecherin aus. Die 43-Jährige war nach aktuellen Erkenntnissen am 21. März zuletzt gesichert gesehen worden. Ihr Mann hatte die Frau als vermisst gemeldet.

Während der Vernehmung erhärtete sich der Verdacht, dass eine Straftat im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden stehen könnte. Trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen wurde die Frau bislang nicht gefunden.