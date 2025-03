Liegt ein Gewaltverbrechen vor? Hundertschaft und Taucher suchen nach vermisster Frau

Noer - Mit einem Großaufgebot an Tauchern hat die Polizei im Windebyer Noor stundenlang nach einer vermissten Frau aus Noer ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) gesucht. 20 Taucher waren laut einer Sprecherin der Polizei im Einsatz.

Die Hundertschaft der Polizei und zahlreiche ehrenamtliche Helfer suchten am Freitag in Eckernförde nach der Vermissten. © Florian Sprenger

Die umfangreiche Suche im Wasser, an Land und aus der Luft hätte bis zum Ende des Einsatzes bei Einbruch der Dunkelheit keine weiteren Erkenntnisse gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Weitere Suchmaßnahmen und Ermittlungen würden auch am Wochenende fortgeführt.

Hilfe sei unter anderem vom Technischen Hilfswerk, dem Arbeiter Samariter Bund sowie der Feuerwehr aus Kiel gekommen. Zudem seien auch Boote mit Spürhunden an Bord in das Wasser gelassen worden. Auch Drohnen und ein Hubschrauber der Bundespolizei seien im Einsatz gewesen.

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Eutin hätten zeitgleich ein gewerblich genutztes Gelände im Bereich Gammelby durchsucht, teilte die Polizei mit. Drohne und Hubschrauber seien auch hier zum Einsatz gekommen.

Die Polizei ermittelt weiter wegen des Verdachts eines Gewaltverbrechens. Die Suche mit verstärkten Kräften betreffe einen relativ großen Raum in den Bereichen Kochendorf, Gammelby und dem Windebyer Noor, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler. "Wir vermuten, dass die Tat in der Nacht vom Freitag auf Samstag passiert ist." Kräfte suchten nach der Frau beziehungsweise ihrer Leiche.