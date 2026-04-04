Jugendliche kehrte eigenständig zurück: Vermisste 17-Jährige aus Hamburg wieder da

Die 17-Jährige, die seit dem 1. April in Hamburg vermisst wurde, ist wieder da. Die Jugendliche kehrte am Freitag eigenständig an ihre Wohnanschrift zurück.

Von Jana Steger

Aufatmen in der Hansestadt! Die 17-Jährige, die seit dem 1. April in Hamburg vermisst wurde, ist wieder da. Die Jugendliche kehrte am Freitag eigenständig und wohlbehalten an ihre Wohnanschrift zurück. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor, teilte die Polizei mit.

Originalmeldung vom 2. April:

Hamburg - Seit Mittwochabend wächst die Sorge um eine 17-Jährige in Hamburg: Die Jugendliche aus dem Stadtteil Moorfleet wird vermisst!

Die Vermisste aus Hamburg ist wieder da. © Bildmontage: Polizei Hamburg Nach Angaben der Kriminalpolizei verließ die Jugendliche am späten Mittwochabend ihren derzeitigen Wohnort und ist seitdem nicht mehr auffindbar. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Überprüfungen blieben bislang ohne Erfolg. Die Ermittler schlagen Alarm: Eine Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Unter anderem auch, weil die 17-Jährige vermutlich unter einer Suchterkrankung leidet. Mit Lichtbildern sucht die Polizei nun nach der Jugendlichen und bittet dringend um Hinweise.