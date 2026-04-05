Chilenischer Geschäftsmann verschwand an Ostern: Was ist nur mit Aleph passiert?

Berlin - Wo steckt nur Aleph Christian von Fellenberg Palma (34)? Noch immer scheint es keine Spur zu geben. Nun jährt sich das Verschwinden des chilenischen Geschäftsmanns .

An Ostersonntag vor einem Jahr verschwand Aleph Christian von Fellenberg Palma in Berlin. © Polizei Berlin

Rückblick: Am Ostersonntag 2025 besuchte der damals 33-Jährige mit einem Freund das Soho House nahe dem Alexanderplatz in Mitte. Gegen 18.30 Uhr verließ er das Szene-Restaurant wieder, kehrte in sein Hotel (Hilton) zurück - um ins Gym zu gehen.

Lange blieb er nicht. Gegen 22 Uhr machte sich der Deutsch-Chilene erneut auf dem Weg, ließ zwei Handys, seinen deutschen und seinen chilenischen Reisepass, 2000 Euro in bar und eine goldene Rolex im Hotelzimmer liegen. Kreditkarten und Portemonnaie fehlten allerdings. Das Ziel: unbekannt.

Seine Mutter reiste extra aus Santiago de Chile an, organisierte Suchtrupps, doch weder die 5000 Euro Belohnung, noch die gefundene Smartwatch nahe der Siegessäule brachte den erhofften Erfolg: Aleph bleibt auch nach einem Jahr spurlos verschwunden.

Gesucht wird weiter. So sind seit seinem Verschwinden sind insgesamt 56 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Neue Erkenntnisse gibt es allerdings keine, wie die Polizei TAG24 auf Anfrage mitteilte. Ebenso wenig wie neue Hinweise. Seit September ist nicht ein einziger neuer Hinweis bei der Polizei eingegangen.