Chilenischer Geschäftsmann verschwand an Ostern: Was ist nur mit Aleph passiert?
Berlin - Wo steckt nur Aleph Christian von Fellenberg Palma (34)? Noch immer scheint es keine Spur zu geben. Nun jährt sich das Verschwinden des chilenischen Geschäftsmanns.
Rückblick: Am Ostersonntag 2025 besuchte der damals 33-Jährige mit einem Freund das Soho House nahe dem Alexanderplatz in Mitte. Gegen 18.30 Uhr verließ er das Szene-Restaurant wieder, kehrte in sein Hotel (Hilton) zurück - um ins Gym zu gehen.
Lange blieb er nicht. Gegen 22 Uhr machte sich der Deutsch-Chilene erneut auf dem Weg, ließ zwei Handys, seinen deutschen und seinen chilenischen Reisepass, 2000 Euro in bar und eine goldene Rolex im Hotelzimmer liegen. Kreditkarten und Portemonnaie fehlten allerdings. Das Ziel: unbekannt.
Seine Mutter reiste extra aus Santiago de Chile an, organisierte Suchtrupps, doch weder die 5000 Euro Belohnung, noch die gefundene Smartwatch nahe der Siegessäule brachte den erhofften Erfolg: Aleph bleibt auch nach einem Jahr spurlos verschwunden.
Gesucht wird weiter. So sind seit seinem Verschwinden sind insgesamt 56 Hinweise bei der Polizei eingegangen. Neue Erkenntnisse gibt es allerdings keine, wie die Polizei TAG24 auf Anfrage mitteilte. Ebenso wenig wie neue Hinweise. Seit September ist nicht ein einziger neuer Hinweis bei der Polizei eingegangen.
Aleph Christian von Fellenberg Palma kennt sich in Berlin aus
Berlin ist für den Geschäftsmann kein unbekanntes Pflaster, wuchs er doch einst in Prenzlauer Berg auf. Dort wollten ihn Mitarbeiter eines Bioladens erkannt haben. Die Spur stellte sich allerdings als falsch heraus.
Hinweise auf einen Verbrechen scheint es zumindest nicht zu geben. "Herr von Fellenberg Palma gilt weiterhin als vermisst", teilte die Polizei TAG24 mit.
Seine Mutter, die die Suche dank Suchtrupps und mehrerer Interviews medial ankurbelt hat, hatte von vornherein eine andere Theorie: Sie vermutete, dass ihr Sohn das Gedächtnis verloren haben könnte. "Meine Intuition sagt mir, dass er verwirrt durch die Stadt läuft und nicht weiß, wer er ist", erzählte die Kunsthistorikerin dem Tagesspiegel.
Er hatte ihr noch aus dem Soho House eine WhatsApp geschrieben, weil eine Promi-Dame ebenfalls das Lokal aufgesucht hatte. Danach riss der Kontakt ab.
Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des LKA unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.
Titelfoto: Polizei Berlin