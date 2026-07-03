Vermisste 13-Jährige aus Glauchau wieder da
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Update, 3. Juli, 14.40 Uhr: Vermisste ist zurück
Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten angetroffen.
Erstmeldung: 2. Juli, 16.02 Uhr:
Glauchau - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Teenagerin namens Yalda (13) aus Glauchau (Landkreis Zwickau).
In der Nacht zu Donnerstag verließ die 13-Jährige plötzlich die Wohnung ihrer Eltern und wird seitdem vermisst.
Habt Ihr sie gesehen oder könnt Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Bitte wendet Euch mit Hinweisen an das Polizeirevier Glauchau unter der Telefonnummer 03763 640, oder an jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: 123rf/foottoo