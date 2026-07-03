02.07.2026 16:02 Vermisste 13-Jährige aus Glauchau wieder da

Die Vermisste aus Glauchau kehrte am Freitag zurück.

Von Claudia Ziems

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurde die Vermisste wohlbehalten angetroffen.

Erstmeldung: 2. Juli, 16.02 Uhr:

Glauchau - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Teenagerin namens Yalda (13) aus Glauchau (Landkreis Zwickau).

Die Polizei sucht aktuell nach einer 13-Jährigen aus Glauchau. (Symbolfoto) © 123rf/foottoo In der Nacht zu Donnerstag verließ die 13-Jährige plötzlich die Wohnung ihrer Eltern und wird seitdem vermisst.

