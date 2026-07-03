Erleichterung in Leipzig: Vermisste 13-Jährige ist wieder aufgetaucht!

Nach Angaben der Polizei wurde die Vermisste inzwischen wohlbehalten wiedergefunden.

Die 13-Jährige ist wieder da! © Polizei Sachsen

Leipzig - Die Polizei sucht nach einer 13-Jährigen aus Leipzig. Sie wurde vor einer Woche das letzte Mal gesehen.

Wie Tom Erik Richter am Donnerstagnachmittag erklärte, wurde das Mädchen zuletzt am 25. Juni am Leipziger Hauptbahnhof von ihrer Mutter gesehen.

Die Eltern hatten am 27. Juni das letzte Mal telefonischen Kontakt zu ihr.

Seitdem ist unklar, wo die 13-Jährige sich aufhält. "Aufgrund ihres Alters besteht die Gefahr, dass sich das Kind in einer hilflosen Lage befindet", so Richter.