Er wurde zuletzt am Alex gesehen: Mann ohne Beine vermisst

Berlin - Vor zwei Wochen verließ Khader I. eine Wohneinrichtung in Teltow. Seitdem gilt der 32-Jährige als vermisst . Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.

Die Polizei sucht nach diesem Vermissten. © Monika Skolimowska/dpa/Polizeidirektion West

Zuletzt wurde er am 21. Juni in Berlin am Alexanderplatz gesehen. Seit Dienstag (30. Juni) sucht nun auch die Polizei.

Besonders auffällig: Der junge Mann sitzt im Rollstuhl. Ihm mussten bei Beine amputiert werden. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl angewiesen.

Die Beamten befürchten "eine mögliche gesundheitliche Gefährdung, da er dringend auf Medikamente und medizinische Versorgung angewiesen ist", heißt es in der Polizeimeldung.