Er wurde zuletzt am Alex gesehen: Mann ohne Beine vermisst
Berlin - Vor zwei Wochen verließ Khader I. eine Wohneinrichtung in Teltow. Seitdem gilt der 32-Jährige als vermisst. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Mann.
Zuletzt wurde er am 21. Juni in Berlin am Alexanderplatz gesehen. Seit Dienstag (30. Juni) sucht nun auch die Polizei.
Besonders auffällig: Der junge Mann sitzt im Rollstuhl. Ihm mussten bei Beine amputiert werden. Seitdem ist er auf einen Rollstuhl angewiesen.
Die Beamten befürchten "eine mögliche gesundheitliche Gefährdung, da er dringend auf Medikamente und medizinische Versorgung angewiesen ist", heißt es in der Polizeimeldung.
Die Polizei fragt nun: Wer hat ihn gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508-1224 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa/Polizeidirektion West