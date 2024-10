Bereits seit Wochen wird Felicia (14) vermisst: Jetzt führt eine Spur nach Frankfurt

Anfang September 2024 wurde Felicia aus dem mittelhessischen Langgöns das letzte Mal gesehen. Eine Spurt führt nun ins Rhein-Main-Gebiet. © Bild-Montage: Friso Gentsch/dpa, Polizeipräsidium Mittelhessen

Jetzt führt eine Spur nach Frankfurt am Main. Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Montag sagte, könnte sich die Jugendliche möglicherweise in der Main-Metropole aufhalten.

Auch zum nahe gelegenen Langen im Landkreis Offenbach habe die 14-Jährige einen Bezug, heißt es.

Zuletzt wurde Felicia am 2. September im Bereich des Kiefernrings in Langgöns gesehen. Alle bisherigen Bemühungen, den Aufenthaltsort der Jugendlichen zu ermitteln, blieben leider erfolglos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,72 Meter groß

dunkelhäutig

dunkle Locken

Zudem wirke die 14-Jährige etwas älter als ihr tatsächliches Alter. Über ihre Bekleidung liegen laut dem Sprecher keine Informationen vor.