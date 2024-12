Vermisste 31-Jährige wieder aufgetaucht: Familie ist erleichtert

Laut den Polizeibeamten war die junge Frau weder Opfer von Menschenhandel noch in kriminelle Aktivitäten verwickelt.

Vonseiten des LAPD wurde bestätigt, dass die 31-Jährige tatsächlich die Grenze zu Mexiko überschritten hatte. Im November wurde Hannah außerdem mehrfach in Los Angeles gesichtet.

Demnach haben die Angehörigen der Hawaiianerin eine Erklärung herausgegeben, in der es heißt, dass sie erleichtert und dankbar seien.

Screenshot/Facebook/Missing People In America

Hannah war im November verschwunden, nachdem sie ihren Anschlussflug nach New York verpasst hatte.

Ihre Familie hatte daraufhin erklärt, mit der Suche nach ihr nicht aufhören zu wollen.

Was in der einmonatigen Zwischenzeit genau passiert ist und warum sich Hannah so lange nicht blicken lassen hat, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.