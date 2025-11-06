 6.933

Vermisste aus Chemnitz wieder da

Eine 12-Jährige aus Chemnitz wurde seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Nun tauchte das Mädchen wieder auf.

Von Sarah Fuchs

Update, 6. November, 22.07 Uhr: Vermisste ist wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kehrte die Vermisste eigenständig nach Hause zurück.

Erstmeldung vom 6. November, 11.02 Uhr:

Chemnitz - Ein Mädchen aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Wer hat das Mädchen gesehen?
Die Vermisste hatte zwischen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung verlassen.

Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufpunkte überprüft und Kontaktpersonen aufgesucht. Bisher konnte das Mädchen jedoch nicht gefunden werden.

Wer hat das Mädchen seit Mittwoch gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.

