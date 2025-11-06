Vermisste aus Chemnitz wieder da

Wie die Polizei am Abend mitteilte, kehrte die Vermisste eigenständig nach Hause zurück.

Chemnitz - Ein Mädchen aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Wer hat das Mädchen gesehen? © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei

Die Vermisste hatte zwischen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung verlassen.

Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts.

Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufpunkte überprüft und Kontaktpersonen aufgesucht. Bisher konnte das Mädchen jedoch nicht gefunden werden.