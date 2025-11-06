Vermisste aus Chemnitz wieder da
Update, 6. November, 22.07 Uhr: Vermisste ist wieder aufgetaucht
Wie die Polizei am Abend mitteilte, kehrte die Vermisste eigenständig nach Hause zurück.
Erstmeldung vom 6. November, 11.02 Uhr:
Chemnitz - Ein Mädchen aus Chemnitz wird seit der Nacht zum Mittwoch vermisst. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.
Die Vermisste hatte zwischen Mittwochabend gegen 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen die elterliche Wohnung verlassen.
Seitdem ist das Mädchen nicht mehr zurückgekehrt und unbekannten Aufenthalts.
Die Polizei hat bereits bekannte Anlaufpunkte überprüft und Kontaktpersonen aufgesucht. Bisher konnte das Mädchen jedoch nicht gefunden werden.
Wer hat das Mädchen seit Mittwoch gesehen und kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort machen?
Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Südwest unter der Telefonnummer 0371 5263-0 entgegen.
