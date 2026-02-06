Verwirrt und orientierungslos: Wer hat diese 60-Jährige gesehen?
Salzwedel/Burg - Eine 60-Jährige aus Burg (Jerichower Land) wird seit Januar vermisst. Wer hat sie gesehen und kann bei der Suche helfen?
Zuletzt wurde Eva P. in Salzwedel gesehen. Dort hat sie die Polizei am 24. Januar aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.
Sie ist orientierungslos und verwirrt. Später habe sie das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen. Sehr wahrscheinlich ist sie zu Fuß unterwegs.
Persönliche Papiere oder Ausweisdokumente habe sie nicht bei sich, heißt es.
So sah Eva P. zuletzt aus:
- circa 1,60 Meter groß
- kräftiger Statur
- schulterlanges, dunkelgraues Haar
- dunkelgraue Jacke
- dunkle Jogginghose
Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei waren bisher erfolglos. Hinweise zum Verbleib der 60-Jährigen nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Jerichower Land