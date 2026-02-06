Verwirrt und orientierungslos: Wer hat diese 60-Jährige gesehen?

Salzwedel/Burg - Eine 60-Jährige aus Burg ( Jerichower Land ) wird seit Januar vermisst . Wer hat sie gesehen und kann bei der Suche helfen?

Wer hat diese 60-Jährige gesehen und kann der Polizei einen Hinweis geben? © Polizeirevier Jerichower Land

Zuletzt wurde Eva P. in Salzwedel gesehen. Dort hat sie die Polizei am 24. Januar aufgegriffen und in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Sie ist orientierungslos und verwirrt. Später habe sie das Krankenhaus in unbekannte Richtung verlassen. Sehr wahrscheinlich ist sie zu Fuß unterwegs.

Persönliche Papiere oder Ausweisdokumente habe sie nicht bei sich, heißt es.

So sah Eva P. zuletzt aus: