Vermisste Kezhia (19) aus Klötze: Hat ihr Freund Timo B. (42) etwas zu verbergen?

Kezhia (19) ist seit dem 4. März verschwunden. Ihr Freund erstatte allerdings erst vier Tage später eine Vermisstenanzeige. © Bildmontage: Polizeirevier Salzwedel/Screenshot/Facebook

Am 4. März verschwand die junge Frau spurlos. Seitdem wurde sie weder gesehen noch hat jemand etwas von ihr gehört.

In der Folge der MDR-Sendung "Kripo Live" vom gestrigen Sonntag baten die Ermittler erneut um Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei traten jedoch auch neue Fragen von Familienangehörigen auf.

Fest steht: Kezhia verabschiedete sich am besagten 4. März gegen 13 Uhr bei ihrer Mutter in der Oebisfelder Straße in Klötze. Ihr Ziel war zunächst die Bushaltestelle "Klötze Süd" in der Lindenallee.

Dort traf sie ihren Freund Timo B. (42). Von hier aus fuhren die beiden weiter nach Wolfsburg. Der 42-Jährige gab an, Kezhia mit einem weißen Transporter VW Crafter abgeholt zu haben.

In Wolfsburg angekommen habe er die 19-Jährige zunächst abgesetzt und sei mit dem Transporter mit dem Aufdruck der Firma "Spie" zurück in die Firma nach Braunschweig. Als er wieder zurück nach Wolfsburg kam, fehlte laut seinen Aussagen jede Spur von Kezhia.

Jetzt ist dieser Transporter für die Ermittler ein wichtiger Anhaltspunkt.