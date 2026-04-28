Vermisste Kölner Journalistin: Familie attackiert Bundesregierung, jetzt reagiert das "Auswärtige Amt"

Berlin/Köln - Das Auswärtige Amt setzt sich nach eigenen Angaben "intensiv" für die in Syrien vermisste Journalistin Eva Maria Michelmann ein.

Im Fall einer seit drei Monaten in Syrien vermissten deutschen Journalistin fordert ihre Familie mehr Einsatz von der Bundesregierung. © Hannes P Albert/dpa

"Das Auswärtige Amt nutzt dabei verschiedene Kanäle und steht mit verschiedenen Stellen und Ansprechpartnern, selbstverständlich auch hochrangig, in Kontakt", teilte das Ministerium in Berlin mit.

Weiter hieß es: "Nach intensiven Bemühungen haben wir nun direkten Zugang zu Frau Michelmann erhalten und werden sie weiter konsularisch betreuen."

Vor Ort seien die Deutsche Botschaft Beirut und die Deutsche Botschaft Damaskus mit dem Fall befasst. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes könne man aber keine weiteren Details mitteilen.

Nach Angaben der Anwaltskanzlei, die Michelmann vertritt, wurde sie am 18. Januar zusammen mit dem aus der Türkei stammenden kurdischen Journalisten Ahmet Polad in Syrien verschleppt und wird seitdem unter unmenschlichen Haftbedingungen festgehalten.

Michelmanns Bruder, Antonius Michelmann, sagte bei einer Pressekonferenz in Köln, seines Wissens habe die Bundesregierung den Fall bisher gegenüber der syrischen Regierung auf höchster Ebene nicht zur Sprache gebracht.