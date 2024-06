Jelena, wo bist Du? Die 15-Jährige wird sein Donnerstag vermisst

Zuletzt wurde die 15-Jährige am vergangenen Montag in Aschaffenburg gesehen, am Donnerstag brach dann auch der telefonische Kontakt zu der Jugendlichen ab. © Montage: 123rf/foottoo, Polizeipräsidium Unterfranken

Zu diesem Zweck haben die zuständigen Ermittler auch ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht.

Jelena könnte sich in einer "hilflosen Lage" befinden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die 15-Jährige wurde zuletzt am Montagabend in Aschaffenburg gesehen. Anschließend habe es noch telefonischen Kontakt zu ihr gegeben. Dieser sei am Abend des vorgestrigen Donnerstags abgebrochen.

Seither fehlt von Jelena jede Spur. Angehörige hatten schließlich die Polizei informiert. Alle Suchmaßnahmen blieben bislang aber erfolglos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,53 Meter groß

schulterlange, blonde Haare

Kleid über eine Jeanshose

schwarze Jacke der Marke Adidas

Möglicherweise hat die Jugendliche einen Rucksack bei sich.