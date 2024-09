Vermisste Rentnerin aus Hamburg gefunden

Die vermisste Seniorin wurde am Freitagabend in der Wentorfer Straße angetroffen, teilte die Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Im Anschluss brachte ein Rettungswagen sie vorsorglich in eine Klinik.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor. Die Suche nach der Frau ist damit beendet.