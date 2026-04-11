Vermisste Rentnerin aus Plauen wieder aufgetaucht

Entwarnung! Die vermisste Rentnerin aus Plauen ist wieder da. Laut Polizeiangaben wurde sie wohlbehalten im Stadtgebiet Plauen aufgefunden.

Plauen - Vermisst ! Seit mehreren Stunden sucht die Polizei nach einer Rentnerin (82) aus Plauen ( Vogtland ).

Eine Frau (82) aus Plauen wurde vermisst. Mittlerweile ist sie wieder aufgetaucht. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Am Samstagmorgen verließ die 82-Jährige gegen 5.30 Uhr ihre Wohnung am Stadtparkring. Vermutlich ging sie in Richtung "Oberer Bahnhof". Seitdem fehlt von ihr jede Spur.

"Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", teilt eine Polizeisprecherin mit.

