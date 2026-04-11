Vermisste Rentnerin aus Plauen wieder aufgetaucht
Update, 11. April, 20.13 Uhr: Vermisste Rentnerin wieder aufgetaucht
Entwarnung! Die vermisste Rentnerin aus Plauen ist wieder da. Laut Polizeiangaben wurde sie wohlbehalten im Stadtgebiet Plauen aufgefunden.
Originalmeldung vom 11. April, 16.41 Uhr:
Plauen - Vermisst! Seit mehreren Stunden sucht die Polizei nach einer Rentnerin (82) aus Plauen (Vogtland).
Am Samstagmorgen verließ die 82-Jährige gegen 5.30 Uhr ihre Wohnung am Stadtparkring. Vermutlich ging sie in Richtung "Oberer Bahnhof". Seitdem fehlt von ihr jede Spur.
"Die Seniorin ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Situation befinden. Nachdem bisherige Suchmaßnahmen - unter anderem mit Suchhunden und per Drohne - noch nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", teilt eine Polizeisprecherin mit.
Habt Ihr die Vermisste gesehen? Ist sie Euch möglicherweise in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen? Wisst Ihr, wo sie sich nun aufhält? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Polizei unter der Nummer 03741/140.
Titelfoto: 123rf/foottoo