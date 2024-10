18.10.2024 15:22 1.296 Vermisste Zwölfjährige aus Hamburg taucht hunderte Kilometer entfernt auf

Eine seit Tagen vermisste Zwölfjährige aus Hamburg wurde am Freitagmittag von Polizisten in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz wohlbehalten angetroffen.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Eine vermisste Zwölfjährige aus Hamburg wurde am Freitagmittag von Polizisten in Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz wohlbehalten angetroffen, teilte die Polizei mit. Bis zur Rückführung nach Hamburg wird das Mädchen in Obhut des Jugendamtes genommen. Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor. Originalmeldung vom 15. Oktober 2024, 16.46 Uhr Hamburg - Wo ist sie? Eine Zwölfjährige aus Hamburg wird bereits seit dem vergangenen Donnerstag vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach ihr um die Mithilfe der Bevölkerung. Polizisten haben die Vermisste in Rheinland-Pfalz gefunden. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, hatte das Mädchen ihre elterliche Wohnung im Stadtteil Harvestehude am besagten Donnerstag gegen 9 Uhr verlassen. Demnach machte sich die Zwölfjährige auf den Weg zur Schule, wo sie jedoch nie ankam. Auch zu Hause erschien die Vermisste seitdem nicht mehr. Lediglich telefonisch gab es noch einmal Kontakt mit der Familie. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Mädchens führten, suchen die Ermittler nun mit Fotos in der Öffentlichkeit nach ihr. Das Mädchen soll diesen rosafarbenen Rucksack der Marke "Puma" bei sich führen. © Polizei Hamburg Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens werden unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Wer die Zwölfjährige auf der Straße sieht, soll den Notruf 110 wählen.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa