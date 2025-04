Er liegt seit Wochen im Koma: Wer gibt diesem Unbekannten einen Namen?

Wegen seines "ernsten Gesundheitszustandes" brachten ihn Rettungskräfte in ein Krankenhaus, wo er laut Polizei in ein Koma fiel.

In der Nacht zum 12. März 2025 sei der Mann im Bereich Kuhligkshofstraße/Ecke Albrechtstraße in Steglitz aufgefunden worden, informierte die Behörde am Mittwoch.

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wendet Euch bitte an jede andere Polizeidienststelle oder nutzt die Internetwache.