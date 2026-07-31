Vermisstensuche bei knapp 40 Grad: Altenheim-Bewohner erst nach zehn Stunden gefunden
Von Emily Mittmann, Sören Müller
Brandis - Am Donnerstag sorgte das Verschwinden eines 88-Jährigen aus einem Altersheim in Polenz bei Brandis für einen umfangreichen Sucheinsatz. Erst nach zehn Stunden konnte der Mann gefunden werden.
Bereits gegen 12.20 Uhr hatte man den Mann, der zuvor aus einem Altersheim in Polenz verschwunden war, als vermisst gemeldet.
"Der Rentner hat die Seniorenresidenz verlassen und war unbekannten Aufenthalts", schilderte Polizeisprecher Paul Engelmann gegenüber TAG24.
Angesichts der erhöhten Temperaturen von bis zu 39 Grad Celsius leitete die Polizei einen weitreichenden Rettungs- und Sucheinsatz ein, um den Mann so schnell wie möglich ausfindig machen zu können. Neben den Polizeikräften waren die Freiwillige Feuerwehr Polenz, die Rettungshundestaffel sowie ehrenamtliche Helfer des DRK im Einsatz. Die Suche wurde zudem zeitweise von einem Polizeihubschrauber unterstützt.
Erst nach mehr als zehn Stunden Suche gelang es, den Mann am späten Donnerstagabend zu finden. "Er konnte nach umfangreichen Suchmaßnahmen gegen 22.40 Uhr wieder aufgefunden werden", so Engelmann.
Zu den genauen Umständen seines Verschwindens sowie zu seinem Gesundheitszustand nach dem Auffinden lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Für die Angehörigen und die Einsatzkräfte endete der Abend jedoch mit einem glücklichen Ausgang.
Titelfoto: Medienportal Grimma/Sören Müller